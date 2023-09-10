Açık 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 10.09.2023 13:55

Türkiye teniste düzenlediği uluslararası turnuvalarla adından söz ettiriyor

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye'nin dünyada en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülke haline geldiğini söyledi.

Türkiye teniste düzenlediği uluslararası turnuvalarla adından söz ettiriyor

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Erzincan'da düzenlenen "Uluslararası 14 Yaş ve Altı Ergan Cup Tenis Turnuvası" sonrası federasyonun tenisle ilgili çalışmalarını anlattı.

Durmuş, Türkiye’nin 85 milyon vatandaşı ile Avrupa’nın en büyük ve en genç nüfusuna sahip ülkesi olduğuna işaret etti.

"Türkiye'nin her noktasında ulusal ve uluslararası turnuvalar yaparak dünyada en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülke haline geldik. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Her toplantıda bize olan ilginin, bize olan yaklaşımın ve bizim organizasyonlarda elde ettiğimiz sportif başarılarımızdan dolayı Türkiye’nin artık bir tenis ülkesi olduğunu herkes kabul ediyor, biz de bunu yaşıyoruz."

Durmuş, Erzincan'da cuma günü sona eren turnuvaya 6 ülkeden 100'e yakın sporcunun katıldığını hatırlattı.

Fotoğraf: AA / Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş[Fotoğraf: AA / Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş]

Durmuş, uluslararası turnuvaların öneminden bahsetti.

"Bu turnuva hem sportif başarı hedeflerine ulaşabilmek hem de aynı zamanda ülkemizin ne kadar güzel, ne kadar iyi, ne kadar güçlü bir ülke olduğunun da herkes tarafından bilinmesini sağlayabilmek adına önemli."

"Başarıya baktığınızda tenis ülkesi olmuşuz"

Durmuş, tenis sporunun büyümesi, hedeflerine ulaşabilmesi adına başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere ülkedeki ve yereldeki paydaşlarla aile olduklarını anlattı.

"Şu andaki başarıya baktığınızda tenis ülkesi olmuşuz. Sporcularımız her elde ettikleri başarılarıyla ilkleri elde etmişlerdir. Olimpiyatlara ilk giden federasyon olarak biz varız ama bunlar bize yetmez. Bizim hedefimiz bunların çok daha yukarısı. 14 yaşta Avrupa 2'ncisi, dünya 4'üncüsüyüz. 4-5 ve 10 sene sonra dünya 1, 2, 3, 4 ve 5’inci sıralamasında biz olabiliriz. O yetenekte çocuklara sahibiz. Hızla büyüyen ve genişleyen bir havuzumuz var. Onun için geleceğe umutla bakıyoruz. Bugünkü seviyemiz çok iyi ama bize yeterli değil."

Türkiye teniste düzenlediği uluslararası turnuvalarla adından söz ettiriyor

Okul bahçelerine kortlar kurulup çocukların tenise teşvik edilmesi için çalışmalar yapıldığını vurgulayan Durmuş, bu süreçte kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

ETİKETLER
Tenis
Sıradaki Haber
Vanlı ikiz kızların hedefi milli takım forması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın Paşinyan ile görüşeceğim
14:00
Yunanistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 12'ye çıktı
13:54
Aile yadigarı bayrak, Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nde sergilenecek
13:45
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan çağrı: Karabağ'daki sözde seçimleri tanımayın
14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denizlerimiz mülteci mezarlığı oldu
13:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Kuraklık ve yer altı suyu kullanımı obruk oluşumunu artırıyor
Kuraklık ve yer altı suyu kullanımı obruk oluşumunu artırıyor
FOTO FOKUS
Su sümbülleri Asi Nehri'ni esir aldı
Su sümbülleri Asi Nehri'ni esir aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ