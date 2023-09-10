Trabzonspor Bjelica ile ilk peşinde

Milli arada kadrosunu Berat Özdemir, Batista Mendy, Nicolas Pepe ve Paul Onuachu gibi oyuncularla güçlendiren bordo-mavililerin sakatlıktan dönecek Trezeguet, Eren Elmalı ve Dimitrios Kourbelis'ten de yararlanma şansı olacak.

Ligin ilk 4 haftasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 6 puan elde eden Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçına odaklanarak şampiyonluk yarışında olacağının mesajını vermek istiyor.

Bjelica ile 2 büyük maçta yenilgi

Trabzonspor, geçen sezon ligin 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica, yönetiminde oynadığı iki büyük karşılaşmayı da kaybetti.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 34. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1, bu sezon ligin 2. haftasında Galatasaray'a 2-0 kaybetti.

Karadeniz ekibi, Bjelica ile büyük rakipleri karşısında 3. maçında ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Son galibiyet 2022'de

Trabzonspor, büyük maçlarda son galibiyeti 24 Aralık 2022'de sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek elde etti.

Bordo-mavili takım, daha sonra oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Bu süreçte Beşiktaş ile Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde büyük takımlar karşısında 266 gün sonra 3 puan elde etmiş olacak.