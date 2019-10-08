A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 4. maçında Slovenya'yı konuk etti.

Kocaeli Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan mücadeleden 6-1 yenik ayrılan Ay-yıldızlı ekibimizin galibiyet hasreti sürdü.

Gruptaki ilk maçında Kosova'ya 2-0 mağlup olan A Milliler, ikinci karşılaşmada son Dünya ikincisi Hollanda'ya 3-0 yenilmişti. Ay-yıldızlılar, üçüncü maçında ise Estonya golsüz berabere kalarak ilk puanını almıştı. Slovenya ise bu sonuçla grupta ikinci galibiyetini aldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Hollanda, Rusya, Slovenya, Kosova ve Estonya ile mücadele ediyor.

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Kaynak: TRT SPOR