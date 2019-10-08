Spor
Galatasaray Doğa Sigorta 2'de 2 peşinde08 Ekim 2019 Salı 16:22 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 16:24
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu ikinci hafta maçında 9 Ekim Çarşamba günü Almanya temsilcisi EWE Baskets ile karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Galatasaray Doğa Sigorta, grubundaki ilk maçında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 70-64 yendi.
EWE Baskets ise grup mücadelesine mağlubiyetle başladı.
Kaynak: AA