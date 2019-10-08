Spor
Yukatel Denizlispor'da Yücel İldiz dönemi sona erdi08 Ekim 2019 Salı 15:45 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 16:20
Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz ile yollar ayrıldı.
Denizlispor’da 5 haftadan bu yana alınan kötü sonuçların faturası kesildi. Kulüp yönetimi aldığı karar gereği teknik direktör Yücel İldiz ile yollarını ayırdı.
Kulüp yönetiminden alınan bilgilerde teknik direktörlük için Bülent Uygun, Mehmet Özdilek, Tolunay Kafkas ve Samet Aybaba’nın isimlerinin geçtiği öğrenildi.
Yeşil-siyahlı ekip son 5 haftadır iç saha ve deplasmanda aldığı karşılaşmalarda adeta 3 puana hasret kaldı.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Yukatel Denizlispor Yücel İldiz