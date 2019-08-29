2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden "Filenin Sultanları", yoluna kayıpsız devam ediyor.
4'te 4 yapan ay-yıldızlılar, A Grubu’ndaki beşinci ve son maçında bugün Sırbistan ile liderlik mücadelesine çıkacak.
Millilerimiz, A Grubu'nda 4'te 4 yapan bir diğer ekip olan lider Sırbistan'ı yendiği takdirde grubunu lider tamamlayacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan kritik mücadele saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve www.trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.
Kaynak: TRT Spor