Dünya sıralamasının bir numarası, son Dünya ve Avrupa şampiyonu Sırbistan.

Sporda köklü bir geleneğe sahip olan Sırbistan, kadın voleybolunda da özellikle son yıllarda büyük bir çıkış yakaladı.

Yetiştirdiği pek çok yıldız oyuncuyu dünya voleybol sahnesine süren bu ülke, uluslararası alanda da büyük başarılara imza attı.

Son Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağına çıkan Sırbistan, dünya sıralamasında da hızlı bir şekilde zirveye tırmandı.

Ancak Milletler Ligi'ni 15 maçta 5 galibiyetle tamamlayan bu başarılı voleybol ülkesi, hayal kırıklığı yaşamakla kalmadı, soru işaretlerini de akıllara getirdi.

Sırbistan Milli Takımı kadro yapısı olarak, yetenekli ve donanımlı genç ve tecrübeli oyuncuların mükemmel bir birleşimi olarak dikkat çekiyor.

Yıldız oyuncularının büyük bölümü yurtdışında forma giyen rakibimizde, bu unsur uluslararası tecrübeyi de beraberinde getiriyor.

En iyisi Boskovic

Sırbistan kadrosuna göz attığımızda en önemli oyuncu olarak tanıdık bir yüz öne çıkıyor.

Eczacıbaşı'nda forma giyen ve dünyanın en iyi smaçörlerinden biri olarak gösterilen Tijana Boskovic, yüksek skor gücüyle dikkat çekiyor.

Son Dünya Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu seçilen yıldız oyuncu genç yaşına rağmen büyük bir uluslararası deneyime sahip.

Vakıfbank'tan Milena Rasic

Takımın bir diğer yıldızıysa Vakıfbank forması giyen Milena Rasic.

Sarı siyahlı formayla büyük başarılara imza atan deneyimli oyuncu, özellikle blok etkinliğiyle öne çıkıyor.

Bir diğer tanıdık yüzse Maja Ognjenovic.

Bir dönem Eczabaşı forması giyen ve büyük başarılara imza atan Sırp pasör, önümüzdeki sezon için Vakıfbank'la anlaştı.

Ognjenovic'in oyunu yönlendirmedeki becerisi Sırbistan için hayati önem taşıyor.

Birbirini tanıyan iki takım

Filenin Sultanları ve Sırbistan sık sık karşı karşıya gelen iki takım.

Son resmi karşılaşma Milletler Ligi'nde oynandı.

23 Mayıs'ta Belgrad'da oynanan maçı ay yıldızlılarımız 3-0 kazandı.

Son olarak Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Gloria Cup'ta iki ekip kozlarını paylaştı.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Sırbistan Gloria Cup'ı kazanmıştı.

Kaynak: TRT Spor