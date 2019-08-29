Türk Telekom Kulübünden yapılan açıklamaya göre, başkent ekibindeki seçimler sonrasında yeni yönetim kurulu belirlendi.

Yusuf Kıraç başkanlığındaki yeni yönetim, şu isimlerden oluştu:

Asbaşkan: Savtekin Şentürk.

Basketbol şube sorumlusu: Mustafa Eser

Basın sözcüsü: Hamdi Ateş

Altyapı sorumlusu: Serhat Erkoç

Üyeler: Serkan Çağatay (Muhasip), Yavuz Yıldırım, Ali Emir Eren ve Mehmet Beytur

Yusuf Kıraç kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olan Yusuf Kıraç, Siemens ve Nokia Siemens şirketlerinde 12 yıl boyunca üstlendiği görevlerin ardından 2008 yılında NGN Grup Müdürü olarak Türk Telekom’a katıldı.

2010 yılında Network Direktörlüğü görevini üstlenen Kıraç, 2014 yılından 2017 yılına kadar Türk Telekom Teknoloji Grubu’nda, Çekirdek ve Taşıyıcı Şebeke Direktörü olarak görev yaptı.

Kıraç, başta ETNO (Avrupa Telekomünikasyon Şebeke Operatörleri Birliği) olmak üzere telekomünikasyon alanında standartları belirleyen birçok uluslararası teknoloji konsorsiyumunun yönetiminde de yer aldı. Kıraç hâlen, Türk Telekom’da Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Kaynak: TRT Spor, AA