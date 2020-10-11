Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Türkiye, Rusya ile deplasmanda berabere kaldı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta deplasmanda karşılaştığı Rusya ile 1-1 berabere kaldı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında Rusya'ya konuk oldu.
VTB Arena'da oynana karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.
Millilerimiz, ikinci yarıdaki iyi oyunuyla galibiyeti kaçıran taraft oldu.
Karşılaşmanın golleri 28. dakikada Rusya adına Miranchuk ve 62. dakikada Türkiye adına Kenan Karaman'dan geldi.
Bu sonucun ardından Rusya puanını 7'ye, A Milliler ise puanını 2'ye yükseltti.
Etiketler: rusya türkiye maçı hangi kanalda milli maç izleSon Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 23:53
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