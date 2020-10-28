Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 2'nci Etabı zorlu mücadelelerle devam ediyor.

Hakkari'de düzenlenen şampiyonaya 13 ilden 25 kulüp 60 takımla katılıyor.

"Şırnak'tan Hakkari'ye gelmek, Zap suyunda Türkiye'nin farklı illerinden gelen yüzlerce sporcuyla beraber olmak, bir hayaldi gerçek oldu. Çok mutluyuz"

Zap suyundaki şampiyona, sıralama yarışları ile başladı. Sporcular, zaman zaman zor anlar yaşadı.

"Biz kazanacağız bu yarışı buna inanıyorum. Zap can alıyor diye bilinir. Biz şimdi Zap'ın canını almaya geldik"

Şampiyonada her yaştan sporcu boy gösterdi. Şampiyona 30 Ekim'e kadar devam edecek.

Haber: Burak Dündar

Kamera: Faruk Yağız