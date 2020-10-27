Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bu akşamki karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Nanterre 92 Kulübü, takımda birçok basketbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle mücadelenin ertelenmesini talep etti.

Frutti Extra Bursaspor'un, Slovenya ekibi Cedevita Olimpija ile 2. haftada oynaması gereken maç da salgın yüzünden ileri bir tarihe alınmıştı.