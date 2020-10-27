TRT SPOR'a açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert; 7 futbolcu, 2 teknik personel, 1 yönetici, 2 kulüp doktoru, 4 sağlık personeli ve 4 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

3 oyuncunun da çeşitli semptomları bulunduğunu ifade eden Mert, bu futbolcuları gözlem altına aldıklarını kaydetti.

Fatih Mert, takıma yeniden toplu bir test yaptıracaklarını belirterek, çıkacak sonuca göre Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracaklarını vurguladı.

[Fotoğraf: AA - MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert]

Başkent ekibinin başkanı, Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmada sahada olmak istediklerini söyledi.

"Persembe günü tüm takıma test yaptıracagız. 14 oyuncu kalana kadar oynama durumu kuralda belirtiliyor ancak perşembe günkü sonuçlara gore TFF'ye Galatasaray maçının ertelenmesi için talep iletebiliriz. Sayı böyle kalırsa oynama taraftarıyız. İnşallah oynarız. Ancak sayı çoğalırsa talebimiz olur."