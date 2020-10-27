Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kahramanmaraşspor'da 23 koronavirüs vakası
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor'da 23 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetten 3 kişide, 2 kulüp personelimiz ve 18 futbolcumuzda koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştır. 28 Ekim Çarşamba günü oynayacağımız Zonguldak Kömürspor maçı ve Gümüşhanespor maçlarımız ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
KAMUOYU BİLGİLENDİRME!— Kahramanmaraşspor Kulübü (@kms1969official) October 27, 2020
3 Teknik heyet, 2 kulüp personelimiz ve 18 futbolcumuzda Corona Virüs test sonuçları pozitif çıkmıştır.
28 Ekim Çarşamba günü oynayacağımız Zonguldak Kömürspor maçı ve Gümüşhanespor maçlarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. pic.twitter.com/5fcZd1r2v8
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