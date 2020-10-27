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Anadolu Efes'te koronavirüs vakası
Anadolu Efes Basketbol Takımı kafilesinden bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gerekli görülmesi üzerine A Takım kafilemizden bir kişiye yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif olmuştur." denildi.
Açıklamada, klinik şikayetleri olmayan kişinin izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı belirtilerek, "A Takım kafilemizin Olympiakos maçı için rutin testleri bugün yapılacak." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Efes Spor Kulübü Açıklaması pic.twitter.com/YyBEPM1rer— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 27, 2020
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 18:42
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