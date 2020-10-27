Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacakları Maccabi Tel-Aviv maçında Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli olacak.

Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar taraftar alınacak. Taraftarlar locada maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak oturacak.

Çocukların alınmayacağı localara giriş yapacak taraftarlar, yıllık vizeleri yapılmış Passolig kartlarını yanında bulunduracak.

Localara bardak su dışında yiyecek ve içecek getirilmesine izin verilmeyecek.

Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçına Boşnak hakem

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'de başlayacak karşılaşmada Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto düdük çalacak.

Peljto’nun yardımcılıklarını Amer Macic ve Davor Beljo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Admir Sehovic olacak.