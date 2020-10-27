Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
FIFA Başkan Infantino koronavirüse yakalandı
Futbol dünyasındaki koronavirüs vakalarına bir yenisi daha eklendi. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun testi pozitif çıktı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, hafif semptomlar gösteren dünya futbolunun patronunun bireysel izolasyona girdiği ifade edildi.
Infantino'nun 10 gün boyunca karantinada kalacağı duyuruldu.
Açıklamada ayrıca son günlerde başkanla iletişime giren kişilerin bilgilendirildiği belirtildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 18:51
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