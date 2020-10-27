İspanyol devinde sezon başında yaşanan Messi krizi büyük yankı uyandırmıştı.

Arjantinli yıldızın ayrılık kararı ve geri dönüşüyle ilgili süreçte suçlanan isim ise kulübün başkanı Bartomeu olmuştu.

Finansal sıkıntılar yaşayan Barcelona geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne 8-2'lik Bayern Münih yenilgisi ile veda etmişti.

Katalanlardaki düşüş bu sezon da devam ediyor. La liga'ya da kötü bir başlangıç yapan Barça 5 maçta sadece 2 galibiyet elde etti.

İspanyol devi son olarak Nou Camp'ta ezeli rakibi Real Madrid'e 3-1 yenildi. Bu kayıp aynı zamanda Barcelona'da bardağı taşıran son damla oldu.

Hedef adam haline gelen başkan Bartomeu, yönetim kurulu ile birlikte istifa etti.