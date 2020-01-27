Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Haber Giriş:
2020 Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
[Fotoğraf: Türkiye Basketbol Federasyonu]
2020 Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda heyecan Ankara'da yaşanacak. Çeyrek final maçları 11-12 Şubat’ta tek maç usulü oynanacak.
Yarı finalistler 14-16 Şubat’ta Dörtlü Final için Ankara’da mücadele edecek.
İşte eşleşmeler:
Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes | Galatasaray Doğa Sigorta - Tofaş
Türk Telekom - Pınar Karşıyaka | Fenerbahçe Beko - Teksüt Bandırma
[Fotoğraf: Türkiye Basketbol Federasyonu]
Etiketler: 2020 Solgar Vitamin Erkekler Türkiye KupasıSon Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 17:08