Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi
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Beşiktaş, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi.
[Fotoğraf: AA]
Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, teknik direktörlük için Sergen Yalçın'a teklifini iletti.
Sergen Yalçın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşmek üzere Vodafone Park'ta bulunan kulüp binasına geldi.
Siyah-beyazlı yönetim ile Yalçın arasındaki görüşmenin ardından prensipte anlaşma sağlandı. Yarın öğle saatlerinde yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrasında resmi açıklama bekleniyor.
Etiketler: teknik direktör Sergen Yalçın BeşiktaşSon Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 18:14