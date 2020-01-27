Beşiktaş'ta uzun zamandır bekleneni veremeyen Oğuzhan Özyakup ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

Siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord ile görüşmelere başladı.

İki kulüp arasındaki görüşmeleri Hollanda ekipleriyle iyi ilişkileri bulunan transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nın yürüttüğü öğrenildi.

2012 yılından beri Beşiktaş'ta forma giyen Oğuzhan Özyakup, bu sezon 20 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.