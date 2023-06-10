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Spor
AA 10.06.2023 09:30

Türkiye Kupası yarın sahibini bulacak

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası yarın sahibini bulacak

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Final mücadelesi ATV'den yayımlanacak.

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral'ın yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi Volkan Bayarslan olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-lacivertliler, ilk olarak İstanbulspor'u, son 16 turunda ise Çaykur Rizespor'u eledi. Çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'u geçen Fenerbahçe, yarı finalde de Demir Grup Sivasspor'u geçerek finalist oldu.

Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan turuncu-lacivertli takım, bu etapta Göztepe'yi son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Galatasaray'ı eleyen Medipol Başakşehir, yarı finalde de MKE Ankaragücü'nü saf dışı bırakarak finale geldi.

Bu sezonki 3. randevu

İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçları 1-0 ve 2-1'lik skorlarla sarı-lacivertli ekip kazandı.

Başakşehir, Avrupa hedefinde

Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası'nda şampiyon olması durumunda Avrupa kupalarına gidecek.

Spor Toto Süper Lig'i 2. bitiren Fenerbahçe, yeni sezonda Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek. Ligi 5. sırada tamamlayan turuncu-lacivertliler ise Avrupa vizesi alamadı.

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda şampiyon olması durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Aksi durumda ise hak lig dördüncüsü Adana Demirspor'a geçecek.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, final karşılaşmasında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde düğünleri olması gerekçesiyle Joshua King ile Miguel Crespo zorlu finalde yer almayacak.

Sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin yanı sıra tedavisine devam edilen Altay Bayındır da Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

Kupayı kazanan UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, kupanın yanı sıra gelecek sezon Avrupa'da yerini belirlemek için de mücadele edecek.

Gelecek sezon Türkiye şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi eleme, ikinci ve üçüncüsü ise UEFA Konferans Ligi elemelerine katılacak.

Ligden UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayacak Türk ekiplerinin, bu kulvarda mücadele etmesi için Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması gerekecek.

Ligi 2. sırada bitirdiği için UEFA Konferans Ligi'ne katılacak Fenerbahçe, kupayı kazanması durumunda gelecek sene Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu durumda ligi 4. sırada bitiren Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

Gelecek sene Avrupa'da yer alması için kupayı kazanmaktan başka şansı bulunmayan Medipol Başakşehir ise kupayı kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak. Bu durumda ise Fenerbahçe yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.

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