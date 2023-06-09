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Spor
AA 09.06.2023 22:04

Potada ilk finalist Anadolu Efes oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 87-78 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-1 kazanarak ilk finalist oldu.

Potada ilk finalist Anadolu Efes oldu

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