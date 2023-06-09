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Spor
AA 09.06.2023 21:34

Manchester City final maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 10 Haziran Cumartesi günü Inter ile karşılaşacak Manchester City, hazırlıklarını tamamladı.

Manchester City final maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
[Fotograf: AA]

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki İngiliz temsilcisi, son antrenmanını finalin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren idman, ısınma ve istasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pres çalışmasının ardından kanatlardan ceza sahasına orta organizasyonu yapan Manchester Cityli futbolcular, penaltı ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Teknik direktör Guardiola, idmanın bir bölümünde futbolcularını etrafında toplayarak kısa bir konuşma yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Saat 22.00'da başlayacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Muhtemel 11

Tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kovalayan Manchester City'nin yarınki finale şu 11'le çıkması bekleniyor:

Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland.

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