Manchester City final maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki İngiliz temsilcisi, son antrenmanını finalin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren idman, ısınma ve istasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pres çalışmasının ardından kanatlardan ceza sahasına orta organizasyonu yapan Manchester Cityli futbolcular, penaltı ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

Teknik direktör Guardiola, idmanın bir bölümünde futbolcularını etrafında toplayarak kısa bir konuşma yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Saat 22.00'da başlayacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Muhtemel 11

Tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kovalayan Manchester City'nin yarınki finale şu 11'le çıkması bekleniyor:

Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland.