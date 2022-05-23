Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı
Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak.
Etiketler: Kayserispor Sivasspor Türkiye Kupası
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