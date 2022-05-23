Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'da Real Madrid'in ardından, İngiltere'de Manchester City, İtalya'da ise Milan son haftada şampiyonluklarını ilan etti.

Avrupa'nın köklü futbol kulüplerinden Bayern Münih, Milan ve Real Madrid, tarihte ilk kez aynı sezonda liglerini şampiyon tamamladı.

İngiltere Premier Lig'de ipi Manchester City göğüsledi

Ligin 38. haftasındaki şampiyonluk mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Son maçlara Liverpool'un bir puan önünde lider giren Manchester City, Aston Villa'yı konuk etti. Liverpool ise Wolverhampton'ı ağırladı.

Aston Villa, Cash'in 37. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Manchester City gol ararken Aston Villa, 69. dakikada Coutinho ile farkı 2'ye çıkardı.

Oyuna 68. dakikada dahil olan Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, oyunun kaderini değiştirdi. İlkay ile 76. dakikada umutlanan Manchester City, 2 dakika sonra Rodri'nin kaydettiği golle skoru eşitledi.

Maçın 81. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İlkay, Manchester City'nin sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı.

Liverpool ise Neto'nun 3. dakikada attığı golle geriye düşse de Mane'nin 24, Salah'ın 84 ve Robertson'ın 89. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla puanını 93'e çıkaran Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde art arda 2'nci, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 8. kez şampiyon oldu.

Tottenham, Norwich City deplasmanından 5-0 galip ayrıldı ve 71 puanla ligi 4. sırada tamamladı. Tottenham böylece Manchester City, Liverpool ve Chelsea'den sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan son takım olmayı başardı.

Norwich City ve Watford'dan sonra küme düşen son takım da Burnley oldu. Konuk ettiği Newcastle United'a 2-1 yenilen Burnley, 35 puanda kaldı ve Leeds United'ın 3 puan arkasında Championship'in yolunu tuttu.

İtalya Serie A'da Milan, 11 yıl sonra şampiyon oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında Milan, Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

Serie A'nın 2021-2022 sezonunda şampiyonluk düğümü, 38. haftada çözüldü. Ligin son haftasında lider Milan, Sassuolo ile deplasmanda karşılaşırken, liderin en yakın takipçisi Inter de sahasında Sampdoria'yı ağırladı.

Milli futbolcular Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın Sassuolo'da ilk 11'de başlayıp 90 dakika forma giydiği maçta konuk Milan, 17 ile 32. dakikada Olivier Giroud ve 36. dakikada Frank Kessie'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Milan, Sassuolo'yu 3-0 yenerek, ligde puanını 86 yaptı ve 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Kırmızı-siyahlı takım, Serie A'da 11 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı.

Milan, Serie A'daki şampiyonluk sayısını da 19'a çıkartarak, geçen yıl kendisini geçen rakibi Inter'i yakaladı. Serie A'da halen en çok şampiyonluğu bulunan takım ise 36 kezle Juventus.

Milan'ın Sassuolo'yu yenerek şampiyon olmasının ardından kırmızı-siyahlı taraftarlar, 11 yıl sonra gelen şampiyonluğu büyük coşkuyla kutladı.

Bu arada, Milan'ın şampiyonluğunu ezeli rakipleri Inter ve Juventus da Twitter mesajlarıyla kutladı.

Inter, paylaşımında "Tebrikler Milan. Bu sezon çok güzel bir mücadele oldu. Gelecek yıl görüşürüz." ifadelerini kullanırken, Juventus da "Serie A'daki 2021-2022 sezonu zaferinden ötürü tebrikler Milan." açıklamasında bulundu.

Bu arada, Milan'ın Serie A'da son şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda kadroda olan İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic, 11 yıl sonra gelen şampiyonlukta da ligde oynadığı 26 maçta 8 golle takımına katkıda bulunarak tarihe geçti.

Sassuolo maçında yedek soyunan 40 yaşındaki golcü, 72. dakikada Olivier Giroud'nun yerine oyuna dahil oldu. İbrahimovic, kırmızı-siyahlı formayla 2. kez Serie A şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Milan kazanınca Inter'e galibiyet yetmedi

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kadrosunda yer aldığı Inter, Milano'daki San Siro Stadı'nda Sampdoria ile karşılaştı.

Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başlayıp 90 dakika forma giydiği müsabakada Inter, rakibini 49. dakikada Ivan Perisic, 55 ve 57. dakikada Joaquin Correa'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Inter maçını kazanmasına karşın, lider Milan'ın da Sassuolo'yu 3-0 yenmesi nedeniyle ligi 84 puanla 2. sırada tamamladı.

Serie A'da bu sezonun iddialı ekiplerinden olan Napoli de Spezia'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek, ligi 79 puanla 3. sırada bitirdi.

Real Madrid, 35. şampiyonluğunu ilan etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2021-2022 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu. Real Madrid, tarihindeki 35. şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde bu sezon sadece 2. haftada liderlik koltuğunda yer alamayan Real Madrid, ligin tamamlanmasıyla birlikte en yakın rakibi Barcelona'nın 13 puan önünde şampiyon oldu.

Real Madrid'in şampiyon olduğu La Liga'yı 73 puanla 2. tamamlayan Barcelona, Atletico Madrid (71) ve Sevilla (70) ile birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

Ligi 5. bitiren Real Betis UEFA Avrupa Ligi, 6. Real Sociedad ve 7. Villarreal ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

La Liga'dan düşen takımlar ise Alaves, Levante ve Granada olarak sıralandı.

Bayern Münih, Milan ve Real Madrid ilk kez aynı sezonda şampiyon

Avrupa'nın köklü futbol kulüplerinden Bayern Münih, Milan ve Real Madrid, tarihte ilk kez aynı sezonda liglerini şampiyon tamamladı.

Gerek Avrupa kupalarında gerek ulusal çapta elde ettikleri başarılarla futbol tarihine geçen Bayern Münih, Milan ve Real Madrid'in 3'ü birden, ilk defa 2022'de liglerinde şampiyon oldu.

Bu sezon Bayern Münih, kendisine ait Almanya Birinci Ligi'ndeki (Bundesliga) şampiyonluk rekorunu 32'ye çıkardı. Milan, İtalya Birinci Ligi'nde (Serie A) 11 yıl sonra ilk, tarihinde 19. kez mutlu sona ulaştı. İspanya Birinci Ligi'nin (La Liga) en başarılı takımı Real Madrid ise şampiyonluk sayısını 35'e yükseltti.

Bayern Münih üst üste 10. şampiyonluğuna ulaştı

Geçen hafta tamamlanan Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundelisga) Bayern Münih, üst üste 10'uncu ve toplamda ise 32. şampiyonluğuna ulaştı.

Bayern Münih, ligi 77 puanla zirvede tamamlarken, Borussia Dortmund 69 puanla ligi ikinci sırada bitirdi.

Ligi, 64 puanlı Bayer Leverkusen üçüncü ve 58 puanlı Leipzig ise dördüncü sırada tamamladı.

PSG, toplamda 10. şampiyonluğuna ulaştı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), toplamda 10. şampiyonluğuna ulaştı.

Böylelikle PSG, ligin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Saint-Etienne'i yakaladı.

Ligi 86 puanla zirvede tamamlayan PSG'nin en yakın takipçisi Olimpik Marsilya, 71 puanda kaldı.