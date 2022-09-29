TFF'nin açıklamasına göre, Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

3. eleme turunda 68 takım, seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.