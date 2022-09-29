Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Türk Yıldızları" Dünya Göçebe Oyunları'nda gösteri uçuşu yaptı
[Fotograf: AA]
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda "Türk Yıldızları" gösteri uçuşu yaptı.
Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında düzenlenen organizasyonun ilk gününde, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibi "Türk Yıldızları" uçuş gerçekleştirdi.
[Fotoğraf: AA]
İznik Gölü üzerindeki gösteriyi alandaki vatandaşlar ilgi ve heyecanla takip etti.
[Fotoğraf: AA]
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