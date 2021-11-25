Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun son yarışı 4-5 Aralık'ta
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Karting Şampiyonası’nda sezonun 10’uncu ve son yarışı 4-5 Aralık tarihlerinde TOSFED Körfez Pisti’nde gerçekleştirilecek.
Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü Derneği’nin (BUMOSK) düzenleyeceği yarışta Mini, Formula Junior, Formula Senior ve Formula Master kategorilerinde 2021 Demir Berberoğlu sezonunun şampiyonları belirlenecek.
Sezonun son yarışı için kayıtlar 29 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’de sona erecek.
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