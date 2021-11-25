Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki Medipol Başakşehir-Altay karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Ligde 7. haftada Beşiktaş'ı 2-1 yendikten sonra 6 müsabakada galip gelemeyen Altay, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı ekip 14. haftaya 16 puan ve averajla 11. sırada girdi.

İzmir temsilcisinde Muhammed Naderi, Eric Björkander ve Eren Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak iki ekip, en son 2006-2007 sezonunda TFF 1. Lig'de birbirlerine rakip olmuştu.