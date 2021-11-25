Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor Kasımpaşa'yı konuk edecek
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında 26 Kasım Cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.00'da başlayacak.
Ligde 19 puanla 10'uncu sırada bulunan mavi-lacivertliler, ligde 19. sırada bulunan İstanbul ekibi karşısında galibiyet arayacak.
Akdeniz ekibi, Atakaş Hatayspor ve Altay maçının ardından Kasımpaşa karşılaşmasını da kayıpsız geçerse galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.
Adana Demirspor'da, arka adalesindeki sakatlığı nükseden Younes Belhanda ve ülkesindeki tedavisinin ardından kente gelerek rehabilitasyon süreci geçiren Lucas Castro ile kart cezalısı Mario Balotelli, lacivert-beyazlılar karşısında forma giyemeyecek.
Etiketler: Adana Demirspor Kasımpaşa Süper Lig
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