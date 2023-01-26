Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, FIBA ve ESL FACEIT Group (EFG) tarafından gerçekleştirilen eFIBA Turnuvası'nın birinci sezonunda Türkiye, Fransa'ya üç maç üzerinden oynanan finalde 2-1 üstünlük kurarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Turnuvaya katılan 30 takım, 6 konferansta mücadele etti. Avrupa konferansında yer alan milliler, A Grubu'nda 5'te 5 yaparak yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar, 3 maç üzerinden oynanan yarı finalde Portekiz'i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde de Fransa'ya 2-1 (54-64, 61-50 ve 57-54) üstünlük kuran Türkiye, Avrupa konferansında şampiyonluğu elde etti.