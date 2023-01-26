Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 11:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fortuna Sittard Burak Yılmaz'la sevindi
Burak Yılmaz Fortuna Sittard'ı galibiyete taşıdı. Hollanda Ligi'ndeki temsilcimiz 2-0 kazandıkları Heerenveen karşılaşmasında, 1 gol 1 asistle maça damgasını vurdu.
Hollanda Ligi'nin 18. haftasında tecrübeli futbolcunun takımı, Heerenveen karşısında sahadan 3 puanla ayrıldı.
Son 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan Fortuna Sittard, bu kez 2-0 kazanmayı başardı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Burak Yılmaz maça ağırlığını koydu.
Milli futbolcu 58. dakikada Embalo'nun attığı golün asistini yaptı. 37 yaşındaki santrfor, daha sonra 90+8'de penaltıdan kaydettiği golle maçın sonucunu belirledi.
Burak Yılmaz, 7 gol 3 asistlik performansıyla takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Fortuna Sittard, Heerenveen karşısında aldığı galibiyetle 19 puanla 12. sıraya yükseldi.
Etiketler: Hollanda
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