Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası için kente gelen Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Türkiye'de kick boksun her geçen gün daha fazla ilgi görmeye başladığını söyledi.

Bu spora herkesin kolaylıkla çevresindeki salon ve gençlik merkezleri aracılığıyla ulaşabildiğini belirten Kayıcı, Türkiye'nin başarılı sporcularının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Kayıcı, kick boksta 2021 yılında 799 madalya aldıklarını, bu yıl ise rekor kırdıklarını dile getirdi.

"Türkiye'de aktif lisanslı sporcu sayısı açısından ilk dörtteyiz. Basketbol, voleybol ve tekvandonun yanında kick boks olarak ilk dörtteyiz. Bu bizim camiamızın ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Uluslararası arenada 933 madalya alarak Türkiye'de bütün branşlar içerisinde rekor kırarak birinci sıradayız. 231 altın, 263 gümüş ve 439 bronz madalya kazandık. Bu başarının camiamızın bir aile ortamında çalışmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Başarıların, birlik ve beraberlik içerisinde birbirine bağlı olarak çalışmaktan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu yıl da organizasyonlarla dolu bir yıl olacak ve yine madalya rekoru kıracağımıza inancımız tamdır."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı]

Türkiye önemli şampiyonalara ev sahipliği yapacak

Federasyon Başkanı Kayıcı, Türkiye'nin bu yıl önemli şampiyonalara ev sahipliği yapacağını söyledi.

Kayıcı, Gençler Kick Boks Avrupa Şampiyonası, Uluslararası Akdeniz Kick Boks Şampiyonası ve Kick Boks Dünya Kupası'nın Türkiye'de gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

"Yine Balkan Kick Boks Şampiyonası ve Avrupa Oyunları'nı yapacağız. Bu yıl yine Olimpiyat komitesinin himayesinde gerçekleştirilen Avrupa Olimpik Oyunları'na katılacağız. Türk milli takımındaki sporcularımız kotayı geçti. 7'si kadın 5'i erkek olmak üzere 12 sporcumuz Avrupa Olimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Burada yine Avrupa oyunlarında milli takımımız temsil edilecek. Dünya dövüş oyunlarında Suudi Arabistan'da yapılacak olan müsabakalara katılacak sporcularımız olacak. İnşallah bu müsabakalarda da başarılarımıza devam edeceğiz. Yine Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonamız var. İnşallah bu şampiyonamızda da iyi madalyalar alacağız. Ülkemizi bu yıl da en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Başarılı olarak geleceğimize emin adımlarla yürüyeceğiz."