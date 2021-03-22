Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 13:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye-Hollanda maçına İngiliz hakem
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 24 Mart Çarşamba günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek.
Oliver’in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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