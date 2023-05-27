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Spor
AA 27.05.2023 17:20

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Kastamonu'da Güney Kore ile birlikte kamp yapan Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Polonya'da 22 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Oyunları'na Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlanan ay-yıldızlı ekibin kampına, Güney Kore de dahil oldu.

Gözgeç, Avrupa Oyunları kapsamında kampa giren milli takımı izlemek için geldiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gözgeç, Erkek Boks Milli Takımı'nın da 28 Mayıs'tan itibaren Erzurum'da hazırlıklarına başlayacağını belirtti.

"Güney Kore ile birlikte kamp yapıyoruz. Azerbaycan Milli Takımı da gelecek. Üç ülke ile Avrupa Oyunları'na hazırlanacağız. Herhangi bir olumsuzluk yok. 20 Haziran'da Türk kafilesi olarak yola çıkacağız."

Gözgeç, Kastamonu'daki kamp merkezini övdü.

"Kendi kamp merkezimiz. Çalışanlarımız kendi personelimiz. Sporcularımızın morali çok iyi."

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