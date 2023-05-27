Erzurum'da ata sporu cirit heyecanı

Erzurum Cirit Sahası'nda 2 takımın katılımıyla düzenlenen atlı cirit müsabakasına, Şah Dadaş ve Sancak Atlı Spor Kulüpleri karşılaştı.

[Fotoğraf: AA]

Çok sayıda vatandaş ve ciritseverin heyecanla izlediği dostluk maçında, ağırlıkla kadın hakemler görev aldı, sağlık ekipleri de alanda hazır bulundu.

Ciritçilerin at üstünde puan almak için birbirleriyle kıyasıya mücadelesi, seyircilerin beğenisini topladı.

[Fotoğraf: AA]

Müsabaka öncesi açıklamada bulunan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum'da güzel bir gün ve havada düzenlenen müsabakaya katılanlara teşekkür ederek, ata sporunu ellerinden geldiği kadar yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Uçar, cirit müsabakasına yoğun katılım olduğunu ifade etti.

"Ata sporumuz cirit Erzurum'da çok seviliyor. 'At Türkün kanadıdır' bu çok güzel sözdür. Atı ve cirit sporunu çok seviyoruz. Hafta sonunda böyle güzel ve özel müsabaka etkinliğini vatandaşlarımızla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz."

Ayrıca aynı sahada kentte faaliyet gösteren Oksijen ve Aşkale Atlı Spor Kulüpleri de kendi aralarında gösteri ve hazırlık maçı yaptı.