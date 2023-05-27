Getafe Teknik Direktörü Bordalas Enes Ünal'ın sakatlığını değerlendirdi

LaLiga'nın 37. haftasında yarın sahasında Osasuna'ya karşı oynayacak Getafe'de teknik direktör Bordalas basın toplantısı düzenledi.

Bordalas, ligde hafta içinde oynanan Real Betis maçında sakatlanan ve sağ diz çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Enes Ünal'ın durumunu değerlendirdi.

"Enes'in yokluğu tüm takım için büyük bir darbe. Takım için çok önemli bir futbolcu. Ciddi her türlü sakatlık bir futbolcu için zordur. Onun azmiyle kısa zamanda sahalarda olacağını düşünüyorum. Ama üzülmek için zaman yok."

"Aldığı darbenin ilk başta futbolcuyu daha sonra tüm takımı etkiledi"

Bordalas, dizinden ameliyat olacak ve normal şartlarda 6-8 ay sahalardan uzak kalacak Enes'in "aldığı darbenin ilk başta futbolcuyu daha sonra tüm takımı etkilediğini" kaydetti.

"Ligde kalan iki maçımızda bize destek olamayacak. Ne kadar profesyonel biri olduğunu biliyoruz. Bunu her maçta gösterdi. Ligde kalarak ona bu zor döneminde yardımcı olabilir, acısını biraz olsun azaltabiliriz. Bize saha dışından destek verecek Enes için de kazanmalıyız."

Ligin son iki haftasına girilirken 38 puanla 16. sırada olan Getafe'nin ligde kalma mücadelesi son haftaya kadar sürecek.

Son sıradaki Elche'nin ligden düşmesi kesinleşirken, Getafe'nin yanı sıra Espanyol (35), Valladolid (38), Cadiz (38), Almeria (39), Celta (40) ve Valencia (40) kalan iki haftada düşmeme mücadelesi verecek.