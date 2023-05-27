Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica: Takıma çok iyi oyuncular katacağız

Spor Toto Süper Lig’in 36’ıncı haftasında oynanacak Bitexen Giresunspor maçına hazırlanan Trabzonspor’da, karşılaşma öncesi çalışmalar sürüyor.

Bordo mavililerin saat 11.00’de basına açık yapılan idmanı öncesinde teknik direktör Nenad Bjelica, sorularını yanıtladı; takımın durumunu, gelecek sezon planlamaları ve transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

[Fotoğraf: AA]

"Oynadığımız son maç önümüzdeki sene için ışık veriyor"

Nenad Bjelica, takımdaki mental duruma ilişkin soruya yanıt verdi.

"Sezon sonu gelmişti ve çok fazla da hedef kalmamıştı. Bizim gelişimizden önce kulübün hedeflerine ulaşılamamıştı. Bu durum bizim işimizi de zorlaştırdı ama tabi ki bu riski bilerek geldik. 1 ay geçti, kulübü ve bizi bekleyen taraftarları tanıdık, kimlerle devam edebiliriz bunu gördük.

Buraya Haziran ayında gelmiş olsaydık 1 aya ihtiyacımız olacaktı. Sonuçta istediğim gibi değildi bazı maçlar, sakat oyuncularımız da vardı. Kırmızı kartlar gibi durumlarda bizi etkiledi ama bu takımın daha fazlasını vereceğinden hiç şüphem yok.

Burada daha fazla çalışma fırsatı buldukça sonuçların çok daha iyi geleceğinden hiç şüphem yok. Oynadığımız son maç bize önümüzdeki sene için o ışığı, güzel haberleri veriyor.”

"Oyuncu maaşlarında dikkatli olacağız fakat mazeret olmayacak"

Bjelica, gelecek sezon düşündüğü formasyon ve oyun planına yönelik çalışmaları ve düşünceleri aktardı.

“Çok yarışmacı bir takım olmasını umuyorum. Bunun üzerine çalışıyoruz. İyi oyuncuları aramıza katabilmeyi istiyoruz. Takımın hedefleri için uğraşmaya, çalışmaya, koşmaya aç oyuncuları aramıza katmak istiyoruz.

Tabi ki oyuncu maaşları konusunda dikkatli davranıp, biraz daha aşağı çekebiliriz ama bu bizim için herhangi bir mazeret olmayacak. Şundan eminim çok iyi oyuncular katacağız aramıza.

Önümüzdeki sezon hedefimiz, Trabzonspor’u Avrupa kupalarında en üst kademelerde temsil edecek sıralarda olabilmek, en yukarılarda olmak. Taraftarların beklentisinin daha fazla olduğunu biliyorum. Kupalar kazanmak için o mücadeleyi her zaman vereceğiz.”

Hırvat teknik adam, takımla yolların ayrılacağı ve dahil olacak oyuncular hakkındaki düşüncelerine yönelik soruya yanıt verdi.

"Bu konuda fikrimiz çok net, burada kalacak oyuncularla ilgili ve gelecek oyuncularla alakalı. İstediğimiz bütün oyuncuları aramıza katabilecek miyiz, bunu da göreceğiz hep birlikte”

"Yaz kampında 6 haftalık çalışma süreci olacak"

Bordo mavili takımın sahada 60’ıncı dakikadan sonra fiziksel olarak düşüşe geçmesi sorulan Bjelica, şöyle konuştu:

“Takımın çok iyi geliştiğini düşünüyorum aslında. Son maçta, daha önceki maçlara kıyasla çok daha iyi oyun ortaya koyduk. Fiziksel olarak büyüyerek gelişecek. Biz de bu yolda ilerliyoruz.

Oyuncular için de çok sıkıntılı bir sezon oldu. Son 2 aya baktığınızda 4 farklı antrenörle çalıştılar. Abdullah hocanın ayrılışı bizim gelişimizle o aradaki periyotta, kulübün antrenörünün oluşu ve teknik direktör arayışındaki süreçte oyuncuların düşüşü olabilir.

Onların da kafalarında soru işareti olmuş olabilir. Öyle bir dönem yaşandı oyuncular adına. Takımı şu an hazırlayacak zaman değil bu. Adım adım, ilerleyerek, antrenmanların yoğunluğunu buna göre ayarlayarak gitmeye çalışıyoruz.

Yaz kampı döneminde 6 haftalık çalışma sürecimiz olacak. Bu çalışma sürecinde antrenmanların şiddeti ve yoğunluğunu buna uygun olarak artırarak devam edeceğiz. Yeni sezonun ilk maçında da takımın yüzde yüzünü hazır hale getirmeye çalışıyoruz.”

“Bütün oyuncularımızı takip ediyoruz”

Teknik adam, takımdaki tüm oyuncularla ilgili değerlendirme ve planlama yapıldığını anlattı.

“Bütün oyucularımızı, kiralık ve genç oyuncularımızı takip ediyoruz, hepsi hakkında fikrimiz var. Oturup hep birlikte karar alacağız ama bir fikrimiz var. Son 1 aylık süreçte genç oyuncu arkadaşlarımızdan bizimle beraber idmanlara çıkanlar oldu.

Dün de U19 takımından 4 tane genç arkadaşımız antrenmana katıldı, bizimle idmana çıktılar. Sezon sonuna kadar onları idmanlarda görmek istiyoruz, sonrasında da kampta bizimle olabilirler mi, nerede daha iyi olurlar bunu oturup konuşacağız.”

“Yetenek gösteren olursa bizimle olacaklar”

Bjelica, gelecek sezon altyapıdan A takıma daha fazla oyuncu takviyesi yapmayı planladığını da, aktardı.

“Önümüzdeki sezon için önemli hedeflerimizden bir tanesi, U19 takımından her seferinde 4 oyuncunun antrenmanda A takımla bizimle idmana çıkabilmesi olacak. Planlı şekilde A takımda idmana çıkıp U19 takımında maçlara çıkacaklar planlı şekilde. İçlerinden eğer bizimle oynayabilme yeteneğine sahip, o yeteneği gösteren olursa bizimle beraber olacak.”

“Hamsik ile konuşacağım”

Marek Hamsik’in sezon sonu sözleşmesi bittikten sonra takıma yönelik düşünceleri sorulan Hırvat teknik adam:

“Önümüzdeki günlerde kendisiyle bu durum hakkında konuşacağım."