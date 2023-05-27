Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 27.05.2023 17:03

TGF Türkiye Golf Turu'nun final ayağı Antalya'da sona erdi

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 6. ayak ve B Kategorisi 4. ayak mücadeleleri, Antalya'da tamamlandı.

TGF Türkiye Golf Turu'nun final ayağı Antalya'da sona erdi
[Fotograf: AA]

Mart ayında başlayan ve A kategorisinde 6 ayak, B kategorisinde 4 ayak üzerinden değerlendirilen Türkiye Golf Turu'na A ve B kategorilerinde 15 kulüpten 35 sporcu mücadele etti.

Antalya, İstanbul, Muğla illerinde oynanan turnuvalar sonunda oluşturulan genel klasman tablosuna göre A kategorisi erkeklerde Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan birinci olurken, Olympos Golf Kulübünden Kadirhan Yener ikinci ve Kemer Golf Kulübünden Can Gürdenli üçüncü olarak tamamladı.

A kategorisi kadınlarda Gloria Golf Kulübünden Sude Bay birinci, Bodrum Golf Kulübünden Zeynep Süalp ikinciliği, National BGK'dan Ayşe Demir üçüncülüğü elde etti.

B kategorisi erkeklerde Ankara Golf Kulübünden Semih Engez birinci, Klassis Golf Kulübünden Efe Sargın ikinci, Moda Golf Kulübünden Kerem Karşı üçüncü oldu.

B kategorisi kadınlarda Ataşehir Golf Kulübünden Merve Üçerler birinciliği elde ederken Ataşehir Golf Kulübünden Alya Su Çiğdem ikinci, Carya Golf Kulübünden Fatma Kuş ise turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Genel klasman tablosunda kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular için final raundu sonunda ödül töreni düzenlendi. Kazananlara kupalarını, TGF Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan takdim etti.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Getafe Teknik Direktörü Bordalas Enes Ünal'ın sakatlığını değerlendirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:22
Tarladaki yuvasını korumak isteyen kuş traktörü durdurdu
17:10
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyon 920 bini aştı
17:08
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırp İlerleme Partisinin liderliğini bıraktı
16:54
AK Parti'den İstanbul dışında oy kullanacaklara ücretsiz otobüs seferi
16:35
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'de
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
Bahar yağmurları Afyonkarahisar'daki sulama göletlerinin seviyesini yükseltti
Bahar yağmurları Afyonkarahisar'daki sulama göletlerinin seviyesini yükseltti
FOTO FOKUS
Tarladaki yuvasını korumak isteyen kuş traktörü durdurdu
Tarladaki yuvasını korumak isteyen kuş traktörü durdurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ