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Spor
AA 27.05.2023 17:13

Premier Lig'de yılın futbolcusu Haaland

Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, İngiltere Premier Lig'de 2022-23 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Premier Lig'de yılın futbolcusu Haaland
[Fotograf: Reuters]

Premier Lig'in internet sitesindeki açıklamaya göre Haaland, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylama sonucu ödülün sahibi oldu.

Ayrıca, Premier Lig'de yılın genç oyuncusu da seçilen 22 yaşındaki Haaland, aynı sezonda iki ödülü birden kazanan ilk isim olarak tarihe geçti.

Manchester City'nin peş peşe 3. şampiyonluğunu kazanmasında büyük pay sahibi Haaland, ilk kez oynadığı Premier Lig'de 35 maça çıktı ve 36 kez fileleri havalandırdı.

Haaland bu performansıyla 34 golle Andy Cole (1993-94) ve Alan Shearer'ın (1994-95) paylaştığı bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu kırdı.

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