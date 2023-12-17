Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası sona erdi

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyona, 19 kulüp ve 2 ferdi bölgeden olmak üzere toplam 87 sporcu katıldı.

Federasyon Başkan Vekili Atilla Yücel, şampiyonaya katılan tüm sporcu ve antrenörlere teşekkür ederek, "Ankara, İzmir, İstanbul ve Kocaeli'den sporcular katıldı. Bu yarışmada sporcularımızın elde ettiği başarıları baz alarak, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek sporcuları belirliyoruz." dedi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şu şekilde:

Basic novice kadınlar

1- Bella Aydın

2- Masal Oran

3- Ana Teodora Zarajonu

Basic novice erkekler

1- Sarp Alisbah

2- Oğuz Berat Yaşar

3- Muhammet Ali Bozkurt

Intermediate novice bayanlar

1- Ada Demir

2- Duru Çimen

3- Defne Topuz

Intermediate novice erkekler

1- Mehmet Uraz Ertaş

- Advanced novice kadınlar

1- Deniz Tarım

2- Leyla Çetin

3- Fatma İnci İnanç

Advanced novice erkekler

1 - Batu Tasasız

2- Aykut Eren Dinç

3- Atilla Arda Şahinolanlar

Junior kadınlar

1- Selin Akbulut

2- Zeynep Naz Doğan

3- Derya Taygan

Junior erkekler

1- Ali Efe Güneş

2- Efe Ergin Dinçer

3- Furkan Emre İncel

Senior kadınlar

1- Ceren Karaş

2- Ceyda Sağlam

3- Salma Agamova

Senior erkekler

1- Burak Demirboğa

2- Alp Eren Özkan

3- Alp Töre Ovalıoğlu