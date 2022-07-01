Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 02:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde de zirvede
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde Türkiye, 3'ü altın 9 madalya kazandı ve 48 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu.
Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 6'ncı günü tamamlandı. Türkiye, dün organizasyonda, 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.
Türkiye, altı günün sonunda, 21 altın, 11 gümüş, 16 bronz toplam 48 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu.
Türkiye'yi İtalya takip ederken, ev sahibi Cezayir üçüncü sırada yer aldı.
Etiketler: Milli Sporcular Cezayir
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