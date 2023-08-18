Açık 36.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 18.08.2023 17:25

Türk takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk maçlarının hakemleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 24 Ağustos Perşembe günü oynayacağı play-off turu ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türk takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk maçlarının hakemleri belli oldu
[Fotograf: AA]

Dinamo Kiev-Beşiktaş

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre,

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Giuleşti Stadı'nda TSİ 20.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede İngiliz hakem Darren England düdük çalacak. England'ın yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise John Brooks olacak.

Fenerbahçe-Twente

Fenerbahçe'nin Hollanda ekibi Twente'yi aynı saatte Ülker Stadı'nda ağırlayacağı karşılaşmayı ise İngiliz Andrew Madley yönetecek. Ian Hussin ve Daniel Cook'un yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemliğini Michael Salisbury yapacak.

Genk-Adana Demirspor

Belçika'daki Cegeka Arena'da TSİ 21.00'de yapılacak Genk-Adana Demirspor mücadelesinin hakemi de Portekizli Antonio Nobre olacak. Yardımcı hakemlerin Pedro Ribeiro ve Paulo Bras olarak belirlendiği maçın dördüncü hakemliğini ise Bruno Miguel Carmo Vieira üstlenecek.

ETİKETLER
Beşiktaş Fenerbahçe Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA
Sıradaki Haber
Satranç Genç Milli Takımı Olimpiyatlarda 2. oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:15
FETÖ hükümlüsü meslekten ihraç komiser yardımcısı yakalandı
18:07
KKTC: Gerginliğe BM askerleri ve personelinin tutumu neden oldu
17:53
Diyarbakır'da metruk yapı yıkıldı
17:48
Japonya, Pasifik Okyanusu'nda Rus uçaklarının görülmesinin ardından jetlerini havalandırdı
17:45
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 'oy makinesini hackleme girişimi' suçlaması
17:41
Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi büyük olasılıkla Rusya'yla işbirliğinin sonucu
Harran Sarayı kazıları çalışan sayısı artırılarak hızlandırıldı
Harran Sarayı kazıları çalışan sayısı artırılarak hızlandırıldı
FOTO FOKUS
Diyarbakır'da polisten sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikramı
Diyarbakır'da polisten sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikramı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ