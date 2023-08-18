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Spor
AA 18.08.2023 16:10

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek Hatayspor Mersin'e geldi

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'yı 19 Ağustos Cumartesi günü Mersin'de konuk edecek Atakaş Hatayspor, kente geldi.

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek Hatayspor Mersin'e geldi
[Fotograf: AA]

Teknik direktör Volkan Demirel ile teknik heyet ve oyunculardan oluşan kafile, uçakla geldiği Adana Havalimanı'nın ardından takım otobüsüyle Mersin'e hareket etti.

Kentte konaklayacağı otele geçen kafile, Mersin Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde maçlara hazırlanan Atakaş Hatayspor, iç saha maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nda 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ilk defa seyircisinin karşısına çıkacak.

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