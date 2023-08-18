Çaykur Rizespor Alanyaspor'u konuk edecek

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.15'de başlayacak mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Rize temsilcisi, ligde averajla 15. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle Azubuike'nin lisansı askıya alınırken, Brezilyalı yeni transfer Gustavo Sauer'in lisansı ise maça yetiştirilmeye çalışılıyor.
Yeşil-mavililerde defans oyuncusu Alikulov, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.