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Spor
AA 18.08.2023 16:03

Çaykur Rizespor Alanyaspor'u konuk edecek

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor Alanyaspor'u konuk edecek
[Fotograf: AA]

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.15'de başlayacak mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Rize temsilcisi, ligde averajla 15. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle Azubuike'nin lisansı askıya alınırken, Brezilyalı yeni transfer Gustavo Sauer'in lisansı ise maça yetiştirilmeye çalışılıyor.

Yeşil-mavililerde defans oyuncusu Alikulov, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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