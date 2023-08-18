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Spor
AA 18.08.2023 15:37

Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City Manolis Siopis'i transfer etti

Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere Championship ekibi Cardiff City, Trabzonspor'dan ayrılan Yunan futbolcu Manolis Siopis'i kadrosuna kattı.

Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City Manolis Siopis'i transfer etti

Cardiff City Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Siopis ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Erol Bulut, transfer duyurusunda görüşlerine yer verildi.

"Normalde Manolis gibi bir oyuncuyu almaya çalıştığınızda alamazsınız. Böyle bir futbolcuyu almak gerçekten zor. Onu Alanyaspor'a getirmiştim ve Trabzonspor'a giderek büyük bir adım attı. Serbest olduğunu görünce kendisiyle iletişime geçtik. Gerçekten çok iyi bir ilişkimiz var. Takım için mücadele edecek bir savaşçı. Taraftarlar onu sevecek. Son yıllarda teknik becerilerini de artırdı."

Siopis ise Erol Bulut'u çok iyi tanıdığını belirtti.

"Daha önce birlikte çalıştık. İkimiz de her zaman kazanmak istiyoruz. Takımda Dimitrios Goutas'ı çok iyi tanıyorum. İyi bir arkadaşım ve çok iyi bir oyuncu. Umarım takımın hedeflere ulaşmasına yardımcı olabiliriz. Stadı gördüm. Taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sahada neler yapabileceğimi görecekler."

Ülkesinde Olympiakos, Platanias, Panionios ve Aris formaları giyen tecrübeli futbolcu, daha sonra Alanyaspor ve Trabzonspor'da oynadı. Bordo-mavili formayla iki sezonda 77 maça çıkan Siopis'in sözleşmesi bu hafta feshedilmişti.

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