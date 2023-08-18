Beşiktaş Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ile başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman dar alanda yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Neftçi ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular ise antrenmanı yenilenme çalışmalarıyla tamamladı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Milot Rashica, takımla beraber ilk idmanına çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Beşiktaş, Pendikspor maçının hazırlıklarına 19 Ağustos Cumartesi günü akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.