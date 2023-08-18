Türkiye sezonluk UEFA ülke puanı klasmanında Polonya'yla birlikte zirvede

Türk ekipleri, 2. eleme turundan itibaren boy gösterdikleri Avrupa macerasında fire vermeden yoluna devam ederek play-off turuna yükseldi.

Toplamda oynadığı 16 maçın 13’ünü kazanan Türk temsilcileri, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bu sonuçlarla Türk ekipleri toplamda 14 puana ulaştı ve bunun ülke puanına yansıması 3,5 puan şeklinde gerçekleşti.

Türkiye haricinde bu puana ulaşan diğer ülke, 18 maç sonunda Polonya oldu ve iki ülke, sezonluk ülke puanı klasmanında an itibarıyla zirveyi paylaştı.

Türkiye genel klasmanda 10. sırada

Ülke puanı genel klasmanında sezona 13. sırada başlayan ve geçen hafta 10. sıraya yerleşen Türkiye, 3. eleme turu maçları sonunda puantajdaki yerini korudu.

Klasmanda ilk 15 ülkenin sıralaması, puanları ve takım sayıları şöyle: