Fenerbahçe Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Maribor ile deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler, müsabaka sonrası geceyi burada geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Slovenya'daki Play Green Football Center'da teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. İdman, sonrasında yapılan pas ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Maribor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise antrenmanı yenilenme çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına 19 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla devam edecek.