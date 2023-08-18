Fenerbahçe Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Maribor ile deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler, müsabaka sonrası geceyi burada geçirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Slovenya'daki Play Green Football Center'da teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. İdman, sonrasında yapılan pas ve şut çalışmalarıyla sona erdi.
Maribor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise antrenmanı yenilenme çalışmalarıyla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına 19 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla devam edecek.
Y. Samsunspor maçı hazırlıklarımıza başladık. pic.twitter.com/CGwbuNdh7t— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 18, 2023