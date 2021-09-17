UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a sahasında 2-1 mağlup oldu.

Jude Bellingham'ın 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Borussia Dortmund, 45+3. dakikada Erling Haaland'ın golüyle skoru 2-0 yaptı. Siyah-beyazlıların golünü ise 90+4. dakikada Francisco Montero kaydetti.

Beşiktaş bu sezon ilk kez gol yedi

Beşiktaş, bu sezon resmi maçlarda ilk gollerini Borussia Dortmund'tan yedi.

Ligde oynadığı 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekibe, bu sezonki ilk resmi golü 20. dakikada Bellingham attı.

Beşiktaş ayrıca Borussia Dortmund karşısında bu sezon ilk kez resmi bir maçta mağlubiyet yaşamış oldu.

[Fotoğraf: AA]

Aynı zamanda, teknik adamlık kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Devler Ligi" macerası da mağlubiyetle başladı.

Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında 28 Eylül Salı günü saat 19.45’te Ajax’a konuk olacak.

Galatasaray Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerek bu etaba galibiyetle başladı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü Galatasaray elinde tuttu.

İlk yarıda en net pozisyona Galatasaray, Olimpiu Morutan ile girerken, genç futbolcunun şutunda top direkten döndü.

İkinci yarıda baskılı ve etkili oynayan taraf yine Galatasaray oldu. Kerem Aktürkoğlu ile ataklar geliştiren sarı-kırmızılı ekip, aradığı golü 67. dakikada Lazio kalecisi Thomas Strakosha'nın büyük hatasında buldu.

Kalan bölümde iyi savunma yapan Galatasaray, rakibine uzaktan şutlar haricinde net gol fırsatı vermedi ve mücadeleyi 1-0 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, Lazio'nun yanı sıra Fransa'nın Olympique Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı gruba 3 puanla iyi bir başlangıç yaptı.

Galatasaray, gruptaki ikinci maçını 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Olympique Marsilya ile oynayacak.

Fenerbahçe Almanya'dan 1 puanla döndü

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla karşılaştı.

Fenerbahçe 10. dakikada Mesut Özil'in golüyle öne geçse de 41. dakikada Sam Lammers'in golüne engel olmadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe'de Mergim Berisha'nın 90+2. dakikada attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Fenerbahçe gruptaki ikinci maçında 30 Eylül Perşembe günü Olympiakos ile Kadıköy'de karşılaşacak.